Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Fund eines Toten vor brennendem PKW am 06.09.2024: genauer Hergang weiter unklar ++ Buchholz/Sprötze - Pedelecs gestohlen ++ Seevetal/Eddelsen - Unter Drogeneinfluss Fahrzeug abgedrängt

Buchholz (ots)

Nach Fund eines Toten vor brennendem PKW am 06.09.2024: genauer Hergang weiter unklar

Bezug:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5858850 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5859261

Mittlerweile wurde der Leichnam des 29-Jährigen obduziert. Daraus haben sich keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergeben. Zudem wurde festgestellt, dass der Mann Rauchgase eingeatmet hatte, zum Zeitpunkt des Brandes also noch am Leben war.

Ein Sachverständiger, der den ausgebrannten PKW zusammen mit den Ermittlern der Polizei in Augenschein genommen hatte, kam zu dem Schluss, dass das Feuer von außen begonnen haben muss. Insofern ist fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung anzunehmen.

Ob der 29-Jährige das Feuer selbst legte, oder Dritte den Wagen anzündeten und der 29-Jährige dann hinzukam, ist nach wie vor unklar.

In diesem Zusammenhang fragt die Polizei noch einmal nach Zeugen, denen am frühen Morgen des 06.09.204 im Bereich des Parkhauses an der Rütgersstraße verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Buchholz/Sprötze - Pedelecs gestohlen

Zwei Pedelecs der Marke Riese und Müller im Gesamtwert von mehr als 8000 Euro sind in der Zeit zwischen Dienstag, 10.9.2024, 18 Uhr und Donnerstag, 16 Uhr von einem Grundstück an der Neuen Brückenstraße gestohlen worden. Die Täter brachen das Vorhängeschloss eines Gartenschuppens auf und machten sich mit den beiden Pedelecs aus dem Staub. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Seevetal/Eddelsen - Unter Drogeneinfluss Fahrzeug abgedrängt

Auf der Kreisstraße 11 kam es am Donnerstag, 12.9.2024, gegen kurz nach 18 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Mann, der mit einem VW ID3 auf der Straße unterwegs war, überholte im Kurvenbereich den Suzuki Swift eines 45-jährigen Mannes. Hierbei touchierte er den Wagen und drängte ihn nach rechts in den Grünstreifen.

Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte fest, dass der 27-Jährige unter Cannabiseinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell