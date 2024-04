Freiwillige Feuerwehr der Stadt Overath

FW Overath: Sechs neue Drehleitermaschinisten für die Freiwillige Feuerwehr Overath

Bild-Infos

Download

Overath (ots)

Erstmalig wurde in diesem Jahr der Lehrgang zum Drehleitermaschinisten auf Stadtebene, ausschließlich mit Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Overath, durchgeführt.

In der Zeit vom 05.04. - 21.04.2024 wurde an insgesamt zwei Wochenenden zunächst der theoretische Teil der Ausbildung vermittelt, bevor man dann zum überwiegend praxisorientiert gestalteten Teil überging. Die Teilnehmer wurden sowohl in die Technik und Bedienung als auch in die Taktik der Drehleiter eingewiesen.

Am Abschlusstag musste dann sowohl eine theoretische als auch eine praktische Lernerfolgskontrolle abgelegt werden. Nach erfolgreich abgelegter theoretischer Prüfung konnten alle Teilnehmer zur praktischen Prüfung zugelassen werden. Am Ende des Prüfungstages erhielt/en die Teilnehmer/in nebst den Glückwünschen zur bestandenen Ausbildung auch ihre Lehrgangsbescheinigung vom stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Timo Schmitt. Den Ausbildern dankte der stellvertretende Leiter der Feuerwehr für ihren Einsatz und ihr Engagement und wünschte den neuen Drehleitermaschinisten alles Gute für die nun neuen Aufgaben.

Nun heißt es auch hier, wie nach jeder Ausbildung, am Ball zu bleiben und das Erlernte in der Praxis weiter zu üben und zu festigen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Overath, übermittelt durch news aktuell