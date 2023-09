Freiwillige Feuerwehr der Stadt Overath

FW Overath: Abschluss des ersten Teils der Grundausbildung der Freiwilligen Feuerwehren Overath und Rösrath

Die Anspannung der diesjährigen Absolventen:innen konnte man förmlich in dem einen oder anderen Gesicht ablesen. Am 24. September 2023 um 8:00 Uhr traten 22 Teilnehmer:innen zur Prüfung des ersten Grundmoduls für Feuerwehrleute am Feuerwehrtechnischen Zentrum in Overath an. Startschuss gab die theoretische Prüfung auf die sogleich die praktische Prüfung in drei Abschnitten folgte. Die Freiwillige Feuerwehr Overath bildete in diesem Jahr in einem Pilotprojekt diesen Grundkurs aus. Anders als in den Vorjahren, wo der Kurs über sechs aufeinanderfolgende Wochenenden ausgerichtet wurde, konnten die angehenden Feuerwehrkameraden:innen nunmehr in 6 Monaten an mehreren Ausbildungseinheiten ihr Wissen erweitern. In Kooperation mit der Freiwilligen Feuerwehr Rösrath konnte nun den Teilnehmern:innen (13 aus Overath und 9 aus Rösrath) zum bestandenen Abschluss gratuliert werden.

