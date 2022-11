LPI-G: Verkehrskontrolle mit Folgen

Altenburg (ots) - Schmölln: Ein in Brand geratenes Einfamilienhaus rief am späten Sonntagnachmittag (06.11.2022, ca. 16.40 Uhr) Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Straße Am Teich im Schmöllner Ortsteil Nitzschka auf den Plan. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen brannte das Haus vollständig aus, wodurch Schäden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden. Der 58-jährige Hausbewohner blieb ...

