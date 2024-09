POL-WL: Gartenarbeiten versprochen und Geld geraubt ++ Buchholz - Ingewahrsamnahme nach Bedrohung ++ Neu Wulmstorf - Einbruch in Imbiss

Polizeiinspektion Harburg

Handeloh (ots)

Gartenarbeiten versprochen und Geld geraubt

Eine 85-jährige Frau ist am Dienstag, 10.9.2024, von zwei Männern beraubt worden. Die beiden hatten die Frau gegen 12 Uhr im Birkenweg angesprochen und sich als Mitarbeiter einer Garten- und Landschaftsbaufirma ausgegeben. Dazu waren sie mit einem Pritschenwagen mit Anhänger vorgefahren. Nach einer Inaugenscheinnahme des Gartens begannen sie, die Pflastersteine mittels Hochdruckreiniger zu reinigen. Für die insgesamt avisierten Arbeiten wurde ein Preis von 6000 EUR aufgerufen.

Die 85-Jährige, die so viel Bargeld nicht zu Hause hatte, fuhr zu ihrer Bank und holte das Geld in einem Briefumschlag ab. Als sie damit wieder zu Hause erschien, und eine kleine Anzahlung aus dem Umschlag nehmen wollte, schubste sie einer der Männer und entriss ihr den Umschlag. Die Frau fiel auf die Knie, die Männer flüchteten mit ihrem Pritschenwagen.

Der Haupttäter war circa 180 cm groß, hatte schwarze Haare und eine sportliche Statur. Er trug eine Brille und war mit einer Arbeitshose und Stiefeln gekleidet. Er sprach mit osteuropäischem Akzent. Der zweite Mann war deutlich kleiner.

Zeugen, denen, dass Duo oder der Pritschenwagen mit großer Leiter und Anhänger aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Buchholz - Ingewahrsamnahme nach Bedrohung

Im Rathauspark kam es am Mittwoch, 11.9.2024, gegen 19 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 18-Jährigen und einem 17-Jährigen. Nachdem die beiden erst verbal in einen Streit geraten waren, verließ der 18-Jährige die Örtlichkeit und kam kurz danach mit einem Küchenmesser in der Hand wieder. Dieses hielt er drohend in Richtung seines Kontrahenten.

Polizeibeamte nahmen den 18-jährigen in Gewahrsam und stellten das Messer sicher. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Neu Wulmstorf - Einbruch in Imbiss

Ein Imbiss am Graf-Luckner-Weg ist in der Nacht zu Mittwoch, 11.9.2024, von Dieben heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 23 Uhr und 9 Uhr betraten die Täter auf noch unbekannte Weise den Imbiss. Im Verkaufsraum brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten daraus Bargeld. Wie viel Beute sie machten, ist unklar. Allein der Sachschaden wird auf rund 20.000 EUR geschätzt.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 33441990 bei der Polizei Neu Wulmstorf zu melden.

