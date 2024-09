POL-WL: Stromaggregat von Baustelle gestohlen ++ Seevetal/Maschen - PKW ausgeschlachtet ++ Buchholz - Container in Brand gesetzt

Polizeiinspektion Harburg

Seevetal/BAB 7 (ots)

Stromaggregat von Baustelle gestohlen

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen dem 13. und 16.9.2024, haben Diebe von einer Baustelle im Bereich des Horster Dreiecks einen Anhänger mit einem Stromaggregat gestohlen. Die Tat ereignete sich auf der Fahrbahn in Richtung Hamburg.

Das Fahrzeug hat einen Gesamtwert von rund 35.000 EUR. Zeugen, die entsprechende Tätigkeiten auf der Baustelle beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 796200 bei der Autobahnpolizei in Winsen zu melden.

Seevetal/Maschen - PKW ausgeschlachtet

Im Vogelbeerenweg haben Diebe in der Nacht zu Montag, 16.9.2024, einen Porsche ausgeschlachtet. Der Wagen stand am Fahrbahnrand vor einem Wohnhaus. In der Zeit zwischen 19:45 Uhr und 8:15 Uhr brachen die Täter das Schloss der Fahrertür auf und gelangten so in den Innenraum. Sie bauten zahlreiche Teile ab, darunter auch Lenkrad, Airbags und die Frontscheinwerfer. Der Gesamtschaden wird auf rund 12.000 EUR geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Buchholz - Container in Brand gesetzt

Gleich zweimal wurden Feuerwehr und Polizei am Montagabend zu in Brand gesetzten Containern gerufen.

Gegen 21:45 Uhr brannte eine Altpapiertonne vor einem Mehrparteienhaus an der Bremer Straße. Anwohner entdeckten das Feuer und begannen mit ersten Löschmaßnahmen, bis die Feuerwehr diese übernahm. Schaden am Gebäude entstand nicht.

Gegen 22:30 Uhr meldete ein Fahrradfahrer einen brennenden Altkleidercontainer am Seppenser Mühlenweg. Auch hier musste die Feuerwehr den Brand löschen.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

