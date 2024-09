Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wohnungseinbruch ++ Dohren - Einbruch in Einfamilienhaus ++ Harmstorf - PKW ausgeschlachtet ++ Seevetal/Ramelsloh - Volltrunken gefahren

Winsen/Laßrönne (ots)

Wohnungseinbruch

An der Laßrönner Dorfstraße kam es in der Zeit zwischen Samstag, 14.9.2024, 20:30 Uhr und Sonntag, 15:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Täter durchbohrten einen Fensterrahmen und öffneten so die Verriegelung. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume.

Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Uhren, Schmuck und Bargeld.

Dohren - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Freitagmorgen, 13.9.2024, und Sonntagabend sind Diebe in der Johann-Fock-Straße in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Die Täter hatten dazu ein Fenster abmontiert. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume. Die Diebe erbeuteten nach ersten Erkenntnissen, Schmuck und Bargeld.

In beiden Fällen sucht der Zentrale Kriminaldienst Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Harmstorf - PKW ausgeschlachtet

Bereits in der Nacht zu Freitag, 13.9.2024, kam es in der Beekstraße zu einem Diebstahl an PKW. Die Täter machten sich an einem in einem Carport abgestellten Mercedes zu schaffen und bauten die komplette Frontschürze, Scheinwerfer sowie das Lenkrad von dem Fahrzeug ab und entwendeten die Teile.

Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Seevetal/Ramelsloh - Volltrunken gefahren

Am Sonntagabend, 15.9.2024, gegen 20 Uhr, kontrollierten Beamte einen 49-jährigen Mann, der mit seinem PKW auf der Ramelsloher Allee unterwegs war. Das Fahrzeug war aufgefallen, weil es unsicher und langsam geführt worden war. Bei der Kontrolle wurde der Grund dafür sehr schnell deutlich. Der 49-Jährige erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von über 2,6 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

