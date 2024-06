FW-M: Pkw steht in Flammen (Ramersdorf)

München (ots) - Mittwoch, 19. Juni 2024, 20.16 Uhr; Kaufingerstraße Nach Verkaufsschluss ist es in einem Kaufhaus zu einer Rauchentwicklung in den Verkaufsräumen gekommen. Verletzt wurde niemand. Kurz nach 20.00 Uhr bemerkten Mitarbeiter in der Lampenabteilung im Untergeschoss eine leichte Rauchentwicklung. Sie verhielten sich völlig richtig und betätigten einen Druckknopfmelder. Dieser läuft in der Brandmeldeanlage auf, welche wiederum mit der Leitstelle der Feuerwehr ...

mehr