Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Zeugen gesucht: Fahrradfahrerin bei Unfall in Zingst schwer verletzt

Zingst (ots)

Am gestrigen Montag ereignete sich gegen 12:52 Uhr in der Hafenstraße in Zingst, unmittelbar vor dem Eingang eines Textilgeschäftes, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrrädern.

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten zwei Fahrräder miteinander. Ein Unfallbeteiligter ist flüchtig und eine 54-jährige Deutsche aus Zingst musste schwerverletzt mit Kopfverletzungen in die Klinik nach Rostock geflogen werden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Barth unter 038231/6720, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.

