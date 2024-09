Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kennzeichen gestohlen ++ Stelle - Zu hoch für Brücke- Lkw bleibt stecken

Moisburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden von einem Ford Kuga in der Dorfstraße in Moisburg die Kennzeichen abgebaut und entwendet. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand geparkt. Es handelt sich um die Kennzeichen WL- SK 460. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Harburg

Stelle - Zu hoch für Brücke- Lkw bleibt stecken

Erheblichen Sachschaden verursachte am 18.09.2024 ein 44jähriger LKW- Fahrer aus Schleswig-Holstein , als er mit seinem Fahrzeug unter einer Unterführung im Achterdeicher Weg in Stelle hindurchfahren wollte. Da sein Fahrzeug höher war als die Brückenunterführung blieb er mit seinem Fahrzeug an der Unterführung hängen. Das Führerhaus des Lkw wurde dadurch erheblich beschädigt. Nach ersten Einschätzungen entstand an der Brücke nur geringer Sachschaden. Dem Fahrer des Lkw gelang es, das Fahrzeug rückwärts aus der Unterführung heraus zu fahren. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

