POL-HS: Werkzeug vom Betriebshof gestohlen

Geilenkirchen (ots) - Im Zeitraum vom 22. Dezember (Freitag) 16.00 Uhr und 27. Dezember (Mittwoch) 16.00 Uhr, drangen unbekannte Täter durch die Terrassentür einer Wohnung in der Straße am Hallenberg ein. Sie entwendeten einen Laptop. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

