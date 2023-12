Wassenberg (ots) - Aus einem Pkw, dieser parkte an der Bergstraße auf dem Parkplatz eines Friedhofs, entwendeten unbekannte Täter eine Handtasche, nachdem sie eine Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen hatten. Die Tat wurde am Samstag (23. Dezember), zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr, begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

