POL-GT: Firmeneinbruch an der Bahnhofstraße

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Zwischen Mittwoch (13.12., 12.30 Uhr) und Donnerstag (14.12., 08.45 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in einen Friseursalon an der Haller Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu dem Salon. Es wurde Bargeld gestohlen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat Mittwochnachmittag oder in der ...

mehr