Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Erst brannte ein Buswartehäuschen, dann ein Altkleidercontainer ++ Winsen/Scharmbeck - Putzmaschine gestohlen ++ Handeloh - Einbruch am Abend ++ u.w.M.

Buchholz (ots)

Erst brannte ein Buswartehäuschen, dann ein Altkleidercontainer

In der Nacht zu heute, 20.09.2024, kam es in Buchholz zu zwei Brandlegungen.

Gegen 22:15 Uhr meldete ein Zeuge, dass Unbekannte in einem Buswartehäuschen am Seppenser Mühlenweg einen Gegenstand zur Explosion gebracht hatten, wodurch das Häuschen in Brand geriet. Das Feuer konnte mittels Feuerlöscher gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Gegen Mitternacht wurde dann die Feuerwehr zu einem brennenden Altkleidercontainer am Fasanenstieg gerufen. Hier wird der Schaden auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht in beiden Fällen Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Winsen/Scharmbeck - Putzmaschine gestohlen

Eine Putzmaschine inklusive 500 kg Putzmaterial sowie mehrere Förderschläuche sind in der Nacht zu Donnerstag, 19.9.2024, von einer Baustelle am Höpenweg gestohlen worden. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 5:40 Uhr. Die Täter schnitten diverse Schläuche ab und schoben die Maschine bis zu einer Tür und von dort zu einem Fahrzeug. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 6000 EUR geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Verladetätigkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Handeloh - Einbruch am Abend

Gestern, 19.9.2024, in der Zeit zwischen 21 und 22 Uhr, sind Diebe an der Straße Hahnenkamp in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter hatten dazu ein auf Kipp stehendes Fenster geöffnet und mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Dabei erbeuteten sie Schmuck.

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Seevetal/Hittfeld - PKW gestohlen

Im Malvenstieg kam es in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag, 19.9.2024, zu einem PKW-Diebstahl. Zwischen 17:00 Uhr und 10:45 Uhr entwendeten die Täter einen am Fahrbahnrand abgestellten weißen Hyundai Tucson. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 25.000 EUR.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Winsen - Festnahme nach Brandstiftung

Am Donnerstag, 19.9.2024, gegen 21:20 Uhr, wurde die Polizei zu einer Unterkunft für Geflüchtete nach Stelle gerufen. Ein 40-jähriger Bewohner hatte zunächst eine auf dem Außengelände liegende Matratze angezündet. Andere Bewohner löschten das Feuer und alarmierten die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte der 40-Jährige zwischenzeitlich versucht, einen Mülleimer innerhalb der Wohnräume anzuzünden. Er wurde vorläufig festgenommen und soll heute einem Arzt vorgestellt werden, der über eine zwangsweise Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung entscheidet.

