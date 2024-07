Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall entlang der B92

Greiz (ots)

B92/Wittchendorf: Zum Auffahrunfall zwischen zwei PKW-Peugeot kam es gestern Mittag entlang der B92. Offenbar bemerkte der Fahrer (89) eines Peugeot den am Abzweig in Richtung Wittchendorf stehenden und verkehrsbedingt wartenden Peugeot (Fahrer 29) zu spät und fuhr auf. Zum Glück wurde niemand verletzt. Allerdings entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden, wobei der PKW des 89-Jährigen abgeschleppt werden musste. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell