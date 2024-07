Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 25-Jähriger sorgt für Polizeieinsatz

Greiz (ots)

Greiz: Die Fahrscheinkontrolle eines 25-Jährigen endete am gestrigen Nachmittag (25.07.2024, ca. 16:00 Uhr) mit einem Polizeieinsatz. Demnach wurde der junge Mann am Busbahnhof in Greiz nach seiner Fahrkarte befragt. Dabei stellte sich heraus, dass diese gefälscht war und er folglich zum Verlassen des Busses aufgefordert wurde. Dieser Anweisung kam der Passagier jedoch nicht nach. Vielmehr beleidigte er den Kontrolleur (26) und griff diesen zusätzlich körperlich an, was in einer kleinen Rangelei endete und die Polizei alarmiert wurde. Der 25-Jährige beruhigte sich auch dann nicht, als Polizisten vor Ort waren und bedrohte noch einmal abschließend den Kontrolleur. Für sein Verhalten muss sich nun strafrechtlich verantworten. (KR)

