Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrzeugdiebe festgenommen

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht löste ein Autodiebstahl in Niedernissa einen Großeinsatz der Polizei aus. Zwei Männer hatten versucht mit einem Funkwellenverstärker einen VW zu stehlen. Dies bemerkte ein Zeuge auf seiner Überwachungskamera und störte die Langfinger. Beide Männer ergriffen die Flucht. Durch intensive Fahndungsmaßnahmen wurde die Polizei den Dieben schließlich habhaft. Eine dritte Person wartete unweit vom Tatort in einem Auto. Die drei Männer im Alter von 28 bis 36 Jahren wurden festgenommen und warten nun in einer Zelle auf weitere Entscheidungen der Staatsanwaltschaft. (MO)

