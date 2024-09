Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Dahn (ots)

Am Freitag, 20.09.2024, gegen 11.15 Uhr, bog der 25-jährige Fahrer ei-nes Mercedes-Sprinters vom Gewerbegebiet Neudahn 1 nach links auf der B 427 in Richtung Dahn ein. Hierbei übersah er einen von links aus Richtung Dahn kommenden, vorfahrtsberechtigten 63-jährigen Motorrad-fahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, wobei der Motorradfahrer Verletzungen an den Beinen und im Hüftbereich erlitt. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in einer Gesamthöhe von ca. 17.000 Euro. |pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell