Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Dahn (ots)

Am Freitag, 20.09.2024, gegen 20.45 Uhr, befuhr der 36-jährige Fahrer eines Pkw Ford die B 427 von Dahn kommend in Richtung Hinterweidenthal. Offensichtlich aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Wiesengelände überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt, am Fahrzeug hingegen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrer starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkotest ergab 1,67 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein des Fahrers sichergestellt. |pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell