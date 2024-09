POL-PDPS: Gefährlicher Vandalismus im Maisfeld- Polizei sucht Zeugen und warnt

Pirmasens (ots) - Am frühen Sonntagmorgen durchsuchte die Polizei eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schäferstraße. Grund für den Einsatz war eine Bedrohung mit einer Schusswaffe. Ein 20-jähriger Mann hatte am Samstagabend einer 18-jährigen Bekannten ein Bild von einer Schusswaffe gesendet und ihr damit gedroht. Zum Auffinden der Waffe ordnete die Staatsanwaltschaft die Durchsuchung der Wohnung an. ...

