POL-PB: Rund 450 Traktoren bei Demonstration über die B1 - Keine besonderen Vorkommnisse

Paderborn (ots) - (md) Montagnacht brachen Unbekannte in ein Motorradgeschäft an der Friedrich-List-Straße in Paderborn ein und stahlen mehrere hochwertige Pedelecs. Gegen 00:50 Uhr löste der Einbruchalarm des Geschäftes aus. Unbekannte hatten sich offensichtlich über ein Schaufenster Zutritt verschafft. Sie stahlen mehrere hochwertige Pedelecs und flohen in ...

