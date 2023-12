POL-KLE: Kleve - Diebstahl von Kabeln/ Unbekannte reißen bereits verlegte Stromkabel aus Rohbau

Kranenburg (ots) - Am Dienstag (19. Dezember 2023) schlugen unbekannte tagsüber zu und brachen in eine Doppelhaushälfte ein. Die Täter gelangten über den Garten an eine rückwärtige Tür des Hauses an der Maximilian-Kolbe-Straße Ecke Anne-Frank-Straße. Die Tür wurde von den Unbekannten aufgehebelt und das Haus durchsucht. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. ...

mehr