Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind rennt bei Rot über die Straße

Jena (ots)

In der Jenaer Innenstadt ereignete sich am Mittwochmittag ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kindes. Eine Pkw-Fahrerin wartete am Löbdergraben an einer roten Ampel. Als diese auf grün umschaltete, beschleunigte die Frau ihr Fahrzeug. In diesem Moment rannte ein 11-jähriges Kind über die rote Fußgängerampel und wurde durch den Pkw erfasst. Ein Rettungsteam und die Eltern des 11-Jährigen kamen vor Ort und kümmerten sich um ihn. Glücklicherweise erlitt der Junge nur leichte Verletzungen und die 37-jährige Fahrerin kam mit dem Schrecken davon.

