Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Grundschule - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Rabenberg, Im Holze

12.04.2024, 18.00 Uhr bis 15.04.2024, 08.30 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitagabend und Montagmorgen in die Grundschule in der Straße Im Holze in Wolfsburg ein. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit noch unbekannt.

Eine Mitarbeiterin der Schule entdeckte am Montagmorgen zum Arbeitsbeginn, dass in die Grundschule am Rabenberg eingebrochen worden war.

Was die Einbrecher gestohlen konnte bisher noch nicht abschließend festgestellt werden.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell