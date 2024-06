Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Führerschein und mit nicht zugelassenem Motorrad unterwegs

Weimar (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geriet ein 16-Jähriger mit einem Motorrad in der Humboldtstraße in eine Verkehrskontrolle. Schnell stellte sich heraus, dass er für das Führen des Motorrades keine Fahrerlaubnis hatte. Außerdem gehörte das angebrachte Kennzeichen an ein ganz anderes Moped. Das hatte er mit einem Kumpel zusammen einfach mal getauscht, da das geführte Krad stillgelegt war. Nachdem der 17jährige Kumpel, dem das gefahrene Krad gehörte, am Tatort erschien, durfte er sein Zweirad nach Hause schieben. Gegen beide wurden Anzeigen erstattet.

