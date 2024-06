Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto gegen Baum

Weimar (ots)

Am Mittwochabend gab es einen weiteren Unfall mit Personenschaden. Ein 33-Jähriger befuhr mit seinem VW die Lindenallee in Legefeld mit Fahrtrichtung Kastanienallee. Aufgrund von Unachtsamkeit kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Baum. Auch hier wurde der Unfallverursacher glücklicherweise nur leicht verletzt. Er kam in ein nahes gelegenes Krankenhaus. Sowohl am Baum als auch am Fahrzeug entstanden Sachschäden.

