POL-PDPS: Zwei Jugendliche prügeln sich am "Exe"

Am Sonntagnachmittag gerieten die zwei Streitenden auf dem Exerzierplatz aneinander. Besorgte Passanten alarmierten die Einsatzkräfte um 14.30 Uhr, da sie sich Sorgen machten, die Situation könnte eskalieren. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, gerieten der 15-Jährige und der 17-Jährige aus unbekannter Ursache in Streit, der in Handgreiflichkeiten mündete. Einer der Verantwortlichen flüchtete vor Eintreffen der Streife, konnte aber später von den Beamten am Bahnhof festgestellt werden. Der jüngere Kontrahent wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Polizei ermittelt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | PDPS

