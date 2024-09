Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am 21.09.2024 um 10:30 Uhr fuhr eine 66-jährige Frau mit ihrem Hyundai i10 die Fröhnstraße in Pirmasens in Richtung der Winzler Straße. Als die Fahrerin an der Kreuzung zur Kreuzgasse vorbeifuhr, bog aus der Straße ein PKW nach links in die Einbahnstraße ab. Nach Angaben der Fahrerin handelte es sich bei dem PKW um einen SUV. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden PKW. Es entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. Die Polizei Pirmasens bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell