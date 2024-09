Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 20.09.2024, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor der JVA Zweibrücken in der Johann-Schwebel-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der schwarze Seat Cupra Geländewagen des 62-jährigen Geschädigten wurde am hinteren rechten Radkasten durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es kam vermutlich im Rahmen eines Ein- oder Ausparkmanövers zu einer Kollision, nach welcher sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Daher sucht die Polizei Zweibrücken Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Verursacher geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06332 976-0 entgegen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell