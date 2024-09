Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladendieb hält Polizei auf Trab

Zweibrücken (ots)

Mit einer Serie von Straftaten beschäftigte ein 45-Jähriger am Freitagnachmittag (21.09.2024) die Polizei. Zunächst meldete die Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Quebecstraße kurz nach 18 Uhr einen Ladendiebstahl. Der Täter entwendete mehrere Flaschen Alkohol, setzte sich danach in seinen Lieferwagen und flüchtete vom Tatort. Auf seiner Flucht konnte er von einer Polizeistreife in der Steinhauser Straße in Fahrtrichtung Outlet-Center festgestellt werden. Nachdem die eingesetzten Beamten dem Gesetzesbrecher mittels verschiedener Anhaltesignale verdeutlichten, dass er anzuhalten hat, flüchtete der Mann mit seinem Fahrzeug über die Straße "Am Funkturm". Dort hielt er seinen Wagen kurz an. Als einer der Polizisten die Fahrzeugtür des Lieferwagens öffnen wollte, beschleunigte der Flüchtige wieder und zog den Polizeibeamten mehrere Meter mit sich. Der Beamte verletzte sich und war nicht weiter dienstfähig. Das flüchtige Fahrzeug verunfallte wenige hundert Meter später im Gebüsch. Dort flüchtete der Fahrer zu Fuß weiter über ein nahegelegenes Firmengelände und konnte im Anschluss durch die Polizeikräfte in einem Gebüsch nahe der Steinhauser Straße festgenommen werden. Bei seiner Festnahme leistete er erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Der Mann stand bei seinen Taten unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab über drei Promille. Er wurde im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf über 16.000 Euro geschätzt. |pizw

