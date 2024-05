Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Taschendiebe auf frischer Tat ertappt

Neustrelitz (ots)

Am Nachmittag des 02.05.2024 wurde durch einen Ladendetektiv im Kaufland in Neustrelitz eine männliche Person wiedererkannt, die aus vergangenen Diebstahlsdelikten dort bekannt ist. Bislang konnte der Tatverdächtige unbemerkt flüchten und lediglich im Nachhinein gesichtete Videoaufzeichnungen zeigten die Diebstähle.

Der aufmerksame Ladendetektiv informierte in diesem Fall die Polizei in Neustrelitz und die Kollegen kamen vor Ort. Aus dem Mitarbeiterbüro des Marktes konnte die verdächtige Person über Kameras verfolgt werden. Hierbei fiel auf, dass sich der Verdächtige mit einer weiteren männlichen Person im Kaufland regelmäßig austauscht. Die Polizisten konnten auf dem live übertragenden Videomaterial beobachten, wie der 36-jährige Wiedererkannte eine Handtasche aus einem Einkaufskorb klaute und diese in eine mitgeführte Plastiktüte packte. Die andere männliche Person entwendete sichtbar Ware aus dem Markt.

Am Kassenbereich konnten die Neustrelitzer Kollegen die beiden Männer antreffen und stoppen. Das Diebesgut konnte an das Opfer zurückgegeben werden bzw. verblieb unbeschadet im Laden zurück. Bei den Personen handelt es sich um tunesische Staatsbürger.

Zur weiteren Abarbeitung wurden die Männer in das Polizeihauptrevier nach Neustrelitz verbracht. Der 28-jährige Tunesier wurde nach Abschluss der Maßnahmen am selben Tag entlassen. Der 38-Jährige war mehrfach in den polizeilichen Systemen bekannt, ohne festen Wohnsitz und weiterhin zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Nach Prüfung aller Möglichkeiten wurde ein Haftgrund abgelehnt und der Mann am Vormittag des 03.05.2024 aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eröffnet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell