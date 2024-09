Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ohne Licht und betrunken unterwegs

Pirmasens (ots)

Einer Polizeistreife kam am frühen Sonntagmorgen, in der Lemberger Straße, ein Auto ohne eingeschaltete Beleuchtung entgegen. Als die Beamten das Fahrzeug um kurz vor 4 Uhr stoppten, konnten sie beim Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmen. Die Einsatzkräfte ordneten daraufhin beim 33-jährigen Fahrzeuglenker eine Blutentnahme an. Da auch Zweifel an der Echtheit des Führerscheines bestand, stellten die Ordnungshüter das Dokument zu weiteren Überprüfungen sicher. Die Ermittlungen dauern an. |PDPS

