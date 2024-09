Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bedrohung endet mit Polizeieinsatz

Pirmasens (ots)

Am frühen Sonntagmorgen durchsuchte die Polizei eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schäferstraße. Grund für den Einsatz war eine Bedrohung mit einer Schusswaffe. Ein 20-jähriger Mann hatte am Samstagabend einer 18-jährigen Bekannten ein Bild von einer Schusswaffe gesendet und ihr damit gedroht. Zum Auffinden der Waffe ordnete die Staatsanwaltschaft die Durchsuchung der Wohnung an. Spezialkräfte nahmen den Tatverdächtigen schließlich widerstandslos in der Wohnung fest. Die Schusswaffe konnte bei der Durchsuchung nicht aufgefunden werden. Gegen den 20-jährigen Mann wird jetzt wegen des Verdachts der Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. |pips

