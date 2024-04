Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus - vermutlich jugendliche Täter stehlen Spielekonsolen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (24.04.2024) kam es in der Zeit von 08.45 Uhr bis 18.50 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus der Straße 'Kabels Stieg'.

Derzeit noch unbekannte Täter sind gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und haben die Räumlichkeiten durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungstand wurden zwei Spielekonsolen entwendet. Der Wert des erlangten Gutes wurde mit ca. 1000,- Euro angegeben.

Nach ersten Ermittlungen gibt es Hinweise auf drei Jugendliche, die durch ihr Verhalten am tatbetroffenen Haus als tatverdächtig gelten. Erstens haben die Jugendlichen in der frühen Nachmittagszeit länger am tatbetroffenen Haus aufgehalten und zweitens hat einer der Jugendlichen etwas in einem großen rechteckigen Stoffbeutel vom betroffenen Haus weggetragen. Auf Nachfrage bei der Geschädigten wurde festgestellt, dass ein solcher Stoffbeutel aus dem Haus ebenfalls entwendet wurde.

Die Personen wurden wie folgt beschrieben:

Erste Person: Männlich, Ca. 17 Jahre alt, ca. 1,70 - 1,80 m groß, schlank, dunkle lockige Haare, grau-braune Trainingshose.

Zweite Person: Männlich, Ca. 13-14 Jahre alt, ca. 1,65 m groß, schlank, dunkle Haare, sportliche Kleidung.

Dritte Person: Männlich, ca. 12 Jahre alt, ca. 1,50 m groß, schlank, sportliche Kleidung, schwarze Handschuhe.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen. Zeugen, die gegebenenfalls Hinweise zu verdächtigen Feststellungen geben können, werden um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell