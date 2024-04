POL-SE: Elmshorn - Geschwindigkeitskontrolle in Nähe zur Grundschule - Polizei stellt wenige Verstöße fest

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht auf Donnerstag (25.04.2024) ist es in der Ostpreußenstraße zu einem Brandgeschehen in einem Einfamilienhaus gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine Bewohnerin meldete den Brand in der Nacht um kurz vor 02:00 Uhr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei hatte sich bereits eine dichte ...

mehr