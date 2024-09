Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kletterunfälle

Spirkelbach/Bruchweiler-Bärenbach (ots)

Am Samstagnachmittag ereigneten sich an den Felsen des Wasgaus gleich zwei Kletterunfälle. Am "Rauhfelsen" im Bereich Spirkelbach verlor ein 32-jähriger Kletter aus Baden-Württemberg gegen 15.15 Uhr den Halt, und stürzte anschließend ca. 7m bis zur nächsten Seilsicherung ab. Er schlug hierbei mit dem Kopf an den Fels, wodurch er sich trotz Helm eine Platzwunde zuzog. Der Kletterer wurde im unwegsamen Gelände durch die Feuerwehr geborgen und durch einen Rettungshubschrauber in die BG-Unfallklinik nach Ludwigshafen transportiert. Wenig später nach diesem Ereignis wurde gegen 15.45 Uhr ein weiterer verletzter Kletterer an den Geiersteinen bei Bruchweiler-Bärenbach ge-meldet. Ein 56-jähriger Mann aus Baden-Württemberg rutschte beim Klettern ab und fiel nach eigenen Angaben ca. 20m tief ins Seil. Da er noch versuchte, sich hierbei am Seil festzuhalten, erlitt er Verbrennungen an beiden Händen und musste durch einen Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. |pidn

