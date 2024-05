POL-BI: Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Heepen - Am Donnerstagmittag, 16.05.2024, bemerkten Bielefelder einen Einbruch in ihre Wohnung an der Potsdamer Straße, in Höhe Am Vollbruch. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen liegt der Tatzeitraum zwischen 12:00 Uhr am Dienstag, 14.05.2024, und 10:00 Uhr am Donnerstag, 16.05.2024. Der oder die Täter kletterten über einen Gartenzaun, brachen ein Fenster auf ...

mehr