Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0538 --27-Jährige in Bremer Neustadt schwer verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Hohentor, Hohentorsheerstraße Zeit: 30.08.24, 16.40 Uhr

In der Bremer Neustadt wurde am Freitag eine 27-jährige Frau in ihrer Wohnung von einem 31 Jahre alten Bekannten mit einem Messer schwer verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen klingelte der 31-Jährige im Laufe des Tages mehrfach alkoholisiert an der Wohnungstür der Frau in der Hohentorsheerstraße. Als sie ihm den Zutritt zu ihrer Wohnung verweigerte, zog er ein Messer und stach auf sie ein. Der Tatverdächtige, der der Polizei namentlich bekannt ist, flüchtete nach der Tat. Die Bremerin wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Sie erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen.

Die Polizei Bremen fahndet nach dem 31-Jährigen, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell