Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zigarettenautomat aufgesprengt

Unna (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen (22.02.2024) einen Zigarettenautomaten an der Ecke Bismarckstraße/Mittelstraße in Massen aufgesprengt.

Zeugen hörten um 4.27 Uhr einen lauten Knall und konnten daraufhin zwei männliche Personen sehen, die Taschenlampen verwendeten und Gegenstände vom Boden in einer gelben Plastiktüte verstauen. Anschließend flüchteten sie mit Fahrrädern über die Mittelstraße in Richtung Königsborner Straße. Beide Täter trugen schwarze Oberbekleidung.

Bei der Tatortaufnahme fanden die Einsatzkräfte ein großes Splitterfeld vor dem Automaten vor, in dem noch ein geringer Bargeldbetrag lag.

Die Täter erbeuteten nach ersten Feststellungen Zigaretten und Bargeld.

Wer hat noch Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

