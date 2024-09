POL-HB: Nr.: 0536 --Sicherheitsvorfall beim Festumzug des Vegesacker Marktes - Keine Verletzten

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Quintschlag Zeit: 29.08.24, 21.15 Uhr Am Donnerstagabend brannte ein Wohnanhänger in Hastedt in voller Ausdehnung. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der Brandstiftung und sucht weitere Zeugen. Anwohner meldeten gegen 21.15 Uhr den brennenden Wohnwagen, der auf einem privaten Stellplatz am Quintschlag stand. Dabei waren laute Knalle zu hören. Die Feuerwehr ...

mehr