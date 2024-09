Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verfassungswidrige Schmierereien in Hagenow entdeckt

Hagenow (ots)

In Hagenow sind der Polizei am Montagvormittag zwei Farbschmierereien mit verfassungswidrigem Inhalt gemeldet worden. Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende an einer Mauer in der Bahnhofsstraße und an einer Hauswand in der Teichstraße einen Schriftzug und daneben ein Hakenkreuz in weißer Farbe angebracht. Die Polizei sicherte Spuren und Beweismittel an den Tatorten und hat eine Anzeige aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883-6310) entgegen.

