Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Drei Businsassen bei Vollbremsung leicht verletzt

Rostock (ots)

Durch eine erforderliche Vollbremsung verletzten sich am 08.03.2024 in der Tessiner Straße in Rostock drei Insassen in einem Linienbus leicht. Zum Unglückszeitpunkt befuhr gegen 13:00 Uhr eine 60-jährige Fahrerin eines VW Golf die Tessiner Straße in Rostock und wollte nach links auf ein Grundstück einbiegen. Dabei übersah diese den in gleicher Richtung neben dem VW fahrenden Linienbus. Um eine Kollision zu vermeiden musste der Busfahrer eine Vollbremsung durchführen. Dadurch verletzten sich drei 64, 56 und 29 Jahre alte Businsassen leicht. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die Leichtverletzten an der Unfallstelle wobei der 64-Jährige zur weiteren medizinischen Versorgung ins Südstadtklinikum gebracht wurde. Ein Sachschaden ist an den Fahrzeugen nicht entstanden. Die Polizei fertigte eine Unfallanzeige. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

