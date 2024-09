Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbrecher steigen in Wohn- und Geschäftshaus in Börgerende ein

Güstrow/ Bad Doberan (ots)

Am gestrigen Tag erhielt das Polizeihauptrevier Bad Doberan Kenntnis von einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in Börgerende (Landkreis Rostock). Nach ersten Erkenntnissen nutzten die bislang unbekannten Täter die Abwesenheit der Bewohner aus, um sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohn- und Geschäftshaus in der Straße "Rammhof" zu verschaffen. Die Tatzeit kann zwischen dem vergangenem Donnerstag, 08:00 Uhr bis zum gestrigen Montag gegen 12:00 Uhr eingegrenzt werden. Die Täter entwendeten hierbei diverse Wertgegenstände und verursachten somit einen Stehlschaden von etwa 5.000EUR und einen Sachschaden von 2.500EUR. Die Kriminalpolizei in Bad Doberan führt nun die Ermittlungen zum Wohnungseinbruchsdiebstahl.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell