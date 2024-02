Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Blumenau: Einbruch in Kirchengebäude - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstag dem 27.01.2024 Uhr und Samstag dem 03.02.2024 verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt in eine Kirche im Ascherslebener Weg. Hierzu hebelten der oder die Unbekannten ein Fenster auf und gelangten so in das Innere. Dort versuchten der oder die Täter einen in einem Nebenraum fest in der Wand verankerten Tresor zu entwenden, was jedoch nicht gelang. Da weiter nichts aus dem Gebäude entwendet wurde, zogen der oder Täter ohne Beute wieder ab. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen und/oder Anwohner, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden geben, Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel: 0621/77769-0, aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell