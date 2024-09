Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Elmstein/Iggelbach (ots)

Im Zeitraum vom 13.09.2024 bis 15.09.2024 wurden die Reifen zweier Fahrzeuge in Elmstein/Iggelbach beschädigt. In der Hübelgasse befanden sich zwei Nägel in einem Fahrzeugreifen, deren Anordnung nicht durch Zufall entstanden sein kann. In der Helmbachtalstraße wurden zwei Reifen eines weiteren Fahrzeuges durch eindrehen einer Schraube beschädigt. Auch hier ist die Anordnung nicht dem Zufall zuzuordnen. Ob ein Zusammenhang beider Beschädigungen besteht, ist Bestandteil der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich bei der Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de melden.

