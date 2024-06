Polizei Homberg

POL-HR: Diebe machten sich an Gewerbeobjekten in Melsungen zu schaffen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.06.2024:

Melsungen

Tatzeit: Montag, den 03.05.24 um 18:00 Uhr bis Mittwoch, den 05.06.24 um 06:45 Uhr

Im Laufe der letzten Tage haben Diebe versucht in Gewerbeobjekte in Melsungen einzubrechen.

Zwischen Montag und Mittwoch versuchten unbekannte Täter gleich zwei Mal in einen Kindergarten im Sälzerweg einzubrechen. Bei dem ersten Versuch hebelten die Unbekannten zwischen Montagabend und Dienstagmorgen an mehreren Türen und Fenstern des Objektes. Diese hielten den Einbruchsversuchen der Diebe jedoch stand. In der Folgenacht gelang es den Unbekannten eine Tür des Kindergartens zu öffnen. Ob sie dadurch in die inneren Räumlichkeiten gelangen konnten, wird derzeit noch ermittelt. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatten es unbekannte Täter auf ein Gewerbeobjekt in der Straße "Vorstadt" in Melsungen abgesehen. Gegen 01:30 Uhr versuchten die Unbekannten zunächst eine Eingangstür aufzuhebeln. Da dies misslang, warfen Sie in Folge eine Schaufensterscheibe des Gewebeobjektes ein. Hierbei entstand ein ca. 30cm x 30cm großes Loch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Unbekannten möglicherweise bei der Tatausführung gestört, was sie vom Tatort flüchten ließ. Der Sachschaden am Objekt wird auf 7500 Euro geschätzt.

Hinweise zu den vorgenannten Fällen bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK - stellv. Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell