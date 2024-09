Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht während der Fahrt telefoniert

Grünstadt (ots)

Am heutigen Montag (16.09.24) bemerkte eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt in der Obersülzer Straße einen Autofahrer, der während der Fahrt telefonierte. Aus diesem Anlass kam es zur Verkehrskontrolle, in deren Verlauf die Beamten Auffallerscheinungen bei dem 28 Jahre alten Fahrer feststellten, die auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum hindeuten. Ein Urin-Schnelltest reagierte positiv auf Kokain. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Deren Untersuchungsergebnis zeigt, in welcher Konzentration die Stoffgruppe im Blut nachweisbar ist. Dieser Wert ist im Ordnungswidrigkeitenverfahren maßgeblich.

