Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Meckenheim/Kreis DÜW) Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Meckenheim (ots)

Am Sonntag, 15.09.2024, gegen 11:00 Uhr, kam es auf der K 10 in Gemarkung Meckenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Ein 55-jähriger Autofahrer befuhr die K 10 von Meckenheim in Richtung Ruppertsberg und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 43-jährigen Motorradfahrer, der den PKW zu diesem Zeitpunkt gerade überholen wollte. Der Motorradfahrer kam zu Sturz und wurde leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst erst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 15.000,- Euro geschätzt.

