Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nieder-Olm Betrüger späht Pin aus - Phänomen "Shoulder-Surfing"

Nieder-Olm (ots)

22.06.2024 - 16:30 Uhr

Am Montagmittag zeigte eine Frau bei der Kriminalpolizei einen Betrug an, bei dem ihr Bankkarten-Pin ausgespäht und missbräuchlich Geld vom Konto abgebucht worden war. Wie kam es dazu?

Eine 73-jährige Frau aus Nieder-Olm wollte am Samstag, gegen 16:30 Uhr Kontoauszüge bei einer Bank in der Pariser Straße holen. Zuvor hatte sie bereits Geld am Automaten abgehoben und war dabei in ein Gespräch mit einem unbekannten Mann verwickelt worden. Als sie plötzlich ihre Bankkarte vermisste, half ihr der freundliche Mann noch beim Suchen. Erst in Nachgang wurde der Frau klar, dass der Betrüger ihre Karte an sich genommen und bei der Pin-Eingabe zuvor über ihre Schulter geschaut hatte.

Auf Nachfrage bei ihrer Bank erfuhr die Frau schließlich, dass drei unberechtigte Abbuchungen vom Konto erfolgt sind und ihr ein Schaden von über 2000 EUR entstanden ist.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell