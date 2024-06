Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Johannisfest - ruhiges Wochenende für die Polizei

Mainz (ots)

Das Johannisfest ist auch für die Mainzer Polizei weiterhin ein schönes Familienfest. An allen Tagen blieb es aus polizeilicher Sicht ruhig und die tausenden Besucherinnen und Besucher feierten friedlich bis in die späte Nacht. Am heutigen, letzten Tag verweisen wir nochmals auf die Informationen der Stadt Mainz zu den Sperrmaßnahmen anlässlich des Feuerwerks gegen 22:30 Uhr.

Informationen der Stadt Mainz:

https://www.mainzer-johannisnacht.de/

Zusätzliche Sperrungen zum Feuerwerk: Theodor-Heuss-Brücke und - neu - Rheinachse Am Montagabend um 22.30 Uhr startet das traditionelle Feuerwerk - wie in den vergangenen beiden Jahren nördlich der Theodor-Heuss-Brücke auf Höhe des Kurfürstlichen Schlosses. Erstmals wird in diesem Jahr neben der Theodor-Heuss-Brücke auch die Rheinachse zwischen Fischtorplatz und Kaisertor gesperrt sein. Grund ist der erhöhte Fußverkehr rund um das Feuerwerk.

Sperrzeiten:

Rheinachse: Montag, 24.6.2024, 21.45 Uhr - Dienstag, 25.06.2024, 01.00 Uhr (Individualverkehr)

Theodor-Heuss-Brücke: 24.06.2024 21.45 Uhr - Dienstag, 25.05.2024, 01.00 Uhr (Individualverkehr und ÖPNV) Für den ÖPNV wieder frei ab 23.30 Uhr

Das Besucheraufkommen in diesem Bereich wird stetig durch die Veranstaltungsleitung sowie die Polizei beobachtet und das Ende der Sperrzeiten ggf. nach vorne verlegt.

Hinweis:

Die Parkhäuser Rheinufergarage, Rheingoldhalle/Rathaus und Löhrstraße sind ab 21.30 Uhr bis zum Ende der Sperrzeiten nicht erreichbar. Vom Parkhaus Brand wird in diesem Zeitraum lediglich die Ausfahrt Richtung Quintinsstraße (nach links) möglich sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell